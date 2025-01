Conte vale più di Kvara: sta cambiando la storia, ora la squadra ha i suoi attributi

Il Napoli batte l'Atalanta e ottiene il sesto successo di fila, consolidando il primato in classifica e mandando un messaggio chiaro, chiarissimo al campionato. Ne scrive il Coriere dello Sport, soffermandosi sull'importanza di Antonio Conte, molto più di quella di Khvicha Kvaratskhelia, passato ormai al Paris Saint-Germain:

"Conte vale più di Kvara. La forza di questo Napoli va oltre ogni individualità. Siamo di fronte a una squadra con la S maiuscola, una di quelle con gli attributi giganti. Semplicemente una squadra di Antonio Conte, l’uomo che sta cambiando la storia azzurra. Sesta vittoria di fila, cinquanta punti in ventuno partite, sei lunghezze di vantaggio provvisorio sull’Inter che ha due partite in meno.

Al di là dei numeri pazzeschi, sono il carattere e la personalità a impressionare. In una notte come quella di Bergamo la possibilità di sciogliersi era altissima. Soprattutto dopo essere andato sotto. E invece ha reagito da grande, ha ribaltato la partita con Politano e McTominay, ha sofferto ed è stato ripreso. Poi ha piazzato la zampata vincente con Lukaku nel momento decisivo della partita. Un copione perfetto per chi vuole andare lontano".