Convocazione De Bruyne: c'è la notizia da Castel Volturno

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, infatti, KDB potrebbe anche essere convocato per il Torino, sarà una scelta di Conte

A 128 giorni dalla gravissima lesione al bicipite femorale della coscia destra rimediata il 25 ottobre 2025 battendo (e realizzando) un calcio di rigore contro l’Inter, ieri Kevin De Bruyne è tornato ad allenarsi in gruppo con la squadra a Castel Volturno. Il rientro in Italia la scorsa settimana e ora subito in campo con i compagni dopo l'intervento del 29 ottobre ad Anversa. Conte ritrova KDB che ora si prenota per tornare a essere determinante nello scacchiere di Conte. Con la convocazione ormai a un passo.

Kevin e il ritorno tra i convocati: le sensazioni

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, infatti, KDB potrebbe anche essere convocato per il Torino, sarà una scelta di Conte se portarlo già venerdì in panchina oppure rimandare il grande ritorno alla successiva con il Lecce, ancora in casa. Prima o poi quello che il Maradona ha tolto, il Maradona restituirà. E comunque vada, sarà standing ovation. Il Napoli ritrova il suo gioiello fermo da fine ottobre ma pronto ora a dare il suo contributo da qui alla fine della stagione. Aspettando poi il Mondiale.