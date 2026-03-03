Restyling Maradona, avanti tutta: presto i lavori, novità su pista e capienza

Avanti tutta con il restyling del Maradona in vista di Euro 2032 e non solo. Ieri il sindaco Manfredi ha infatti spiegato che i lavori partiranno indipendentemente dalle chance che Napoli avrà di ospitare la manifestazione del 2032. Il Corriere dello Sport ricorda che lo stadio del domani dovrà rispondere a precisi requisiti Uefa per risultare idoneo nei tempi previsti, ovvero presentando il progetto a Uefa e Figc entro luglio.

Restyling Maradona: tutte le novità previste

Il nuovo Maradona sarà più moderno con l’eliminazione della pista d’atletica (il Comune per tutti gli atleti valuta nuove soluzioni per trasferirla altrove), gli spalti più vicini al campo, il miglioramento delle coperture e dei servizi per il pubblico (come l’annosa questione parcheggi) per rendere lo stadio più funzionale, moderno e «all’altezza dei grandi eventi internazionali». Verrà aumentata anche la capienza con la riapertura del famoso terzo anello (i lavori dovrebbero cominciare da lì) chiuso da più di vent’anni per fastidiose vibrazioni avvertite dagli abitanti degli edifici circostanti nel corso delle partite del Napoli. Durante i lavori lo stadio resterà comunque aperto ai tifosi durante le partite e non si perderà il numero della capienza attuale.