Rientro McTominay e Anguissa: c'è una sensazione da Castel Volturno

Anguissa sarebbe partito anche per Verona e venerdì si avvia alla convocazione contro il Torino mentre De Bruyne sta bruciando le tappe

Kevin De Bruyne è tornato a lavorare ieri in gruppo e potrebbe già essere convocato per la sfida di venerdì contro il Torino. Ma contro i granata potrebbero rivedersi anche Anguissa e McTominay. I tre centrocampisti sono pronti a rientrare insieme o comunque dopo col Lecce, è quindi questione di giorni per il loro ritorno nell'elenco dei convocati. Le ultime arrivano dal Corriere dello Sport oggi in edicola con gli aggiornamenti su KDB ma anche sugli altri due colleghi di reparto.

Conte ritrova i suoi centrocampisti

Anguissa sarebbe partito anche per Verona e venerdì si avvia alla convocazione contro il Torino; De Bruyne sta bruciando le tappe e al più tardi sarà inserito nella lista dei convocati contro il Lecce, sabato 14 marzo, nel caso in cui Conte deciderà di non portarlo in panchina con il Toro; e McTominay, fermo dal secondo tempo di Marassi con il Genoa per un’infiammazione tendinea e fuori nelle ultime quattro partite di fila, sarà valutato fino alla vigilia. Qualcosa si muove. Il Napoli sta per ritrovare altre tre pedine preziose per questo finale di stagione con l'obiettivo Champions in primo piano.

