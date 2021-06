Coppa Italia, il tabellone (provvisorio): per il Napoli c'è subito Gattuso! Lato 'tosto' del tabellone

Con un comunicato ufficiale, ieri la Lega Serie A ha annunciato il nuovo regolamento della nuova Coppa Italia, che vedrà la partecipazione di solo 4 squadre di C per un totale di 44 club, con le prime 8 dalla prossima stagione classificate tramite ranking e non più sorteggio (a partire dalla numero 1, la Juventus, campione in carica, e la numero 2, l'Inter, vincitrice del campionato), scendendo fino a via via tutte le altre. Il tabellone è stato definito (verrà ufficializzato dopo i playoff di C), ma intanto è già possibile stilare gli accoppiamenti. Di seguito l’elenco completo tramite ranking.

1 - Juventus (vincitrice Coppa Italia)

2 - Inter (vincitrice Serie A)

3 - Milan

4 - Atalanta

5 - Napoli

6 - Lazio

7 - Roma

8 - Sassuolo

-------------------------

9 - Sampdoria

10 - Verona

11 - Genoa

12 - Bologna

13 - Fiorentina

14 - Udinese

15 - Spezia

Cagliari

Torino

Empoli

Salernitana

Venezia

Benevento

Crotone

Parma

Cittadella (finalista play off)

Monza

Lecce

Brescia

Chievo

Spal

Frosinone

Reggina

Vicenza

Cremonese

Pisa

Pordenone

Ascoli

Ternana

Perugia

Como

Vincitrice play off Serie C

Squadra di Serie C

Squadra di Serie C

Squadra di Serie C

Squadra di Serie C

ACCOPPIAMENTI - Sulla base del tabellone ufficiale già pubblicato sul sito della Lega Serie A, è possibile andare a capire quali saranno gli accoppiamenti: il Napoli, la testa di serie numero 5, entrerà negli ottavi di finale (giocando in casa), dove sfiderà la vincente tra 13 (Fiorentina)/36 (Ascoli) e 21 (Benevento)/28 (Chievo). Possibile dunque subito una sfida all'ex Gattuso. Ai quarti eventualmente possibile sfida secca in trasferta alla numero 4, l'Atalanta, e nello stesso lato del tabellone (quindi ipoteticamente in semifinale) anche una tra la n.1 Juventus e la n.8 Sassuolo.