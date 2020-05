Coppa Italia, Lega ha già deciso le date: semifinali 13-14, domani la scelta delle gare

Tutto pronto per la ripresa del calcio italiano. Anche la Coppa Italia è stata oggetto di discussione nella giornata di oggi, e sarebbe pronta a ripartire. Come riportato dalla redazione di Sky Sport, la Lega Serie A avrebbe di fatto ratificato le date per le semifinali della coppa nazionale, che vedranno impegnate Napoli-Inter e Milan-Juve: le semifinali di ritorno si giocheranno il 13 e il 14 giugno, mentre la finale sarà disputata il 17 giugno. Dunque il Napoli ha una prima data per la ripresa della propria stagione. Domani, nel corso del consiglio federale per discutere il calendario, verranno ovviamente scelte le gare da incasellare nei due giorni dedicati alle semifinali.