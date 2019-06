CorMezz - A fari spenti su Lozano: Ancelotti spinge, super-rilancio per cartellino e ingaggio

Dovesse scegliere un calciatore da regalarsi per il suo recente sessantesimo compleanno, Carlo Ancelotti sicuramente avrebbe espresso il desiderio di Hirving Lozano, calciatore che un anno fa al Mondiale l'ha stregato con la maglia del Messico. Classe '95, l'attaccante è uno dei principali obiettivi di mercato del Napoli e il Corriere del Mezzogiorno fa sapere che De Laurentiis e gli uomini mercato ci stanno lavorando seriamente:



"È Ancelotti a spingere per Lozano e il Napoli vuole accontentarlo, negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti tra Giuntoli e Raiola. Le parti hanno raggiunto l’accordo, il Napoli ha rilanciato la sua proposta sull’ingaggio che passa da 2,5 milioni di euro più bonus a circa 4 milioni, conservando degli incentivi che possano rendere ancora più “ricca” l’avventura di Lozano in maglia azzurra. Il Paris Saint Germain si è defilato, il club di De Laurentiis ne sta approfittando, è stata presentata una nuova offerta al Psv che oscilla tra i 40 e i 45 milioni di euro più bonus, s’attende la risposta del club olandese. La missione principale era convincere Raiola sperando che non ci siano rilanci dalla Premier League, soprattutto dal Manchester United".