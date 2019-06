CorSport - Albiol via, il Napoli vuole Manolas: è affascinato dal progetto, ma c'è un'alternativa

Raul Albiol si trasferirà al Villarreal per quattro milioni di euro. Una operazione - scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport - in stile Gonzalo Higuain alla Juventus, visto che il Napoli non ha potuto opporsi. Il difensore spagnolo in Spagna firmerà a breve un contratto triennale da 7 milioni totali, dunque circa 2,3 milioni a stagione fino al 2022.

CHI AL SUO POSTO? - Adesso il club azzurro deve far fronte ad una nuova spesa per il sostituto: un titolare in difesa. Il piano A si chiama Kostas Manolas, già contattato e paradossalmente protagonista di una situazione simile a quella di Albiol poiché legato alla Roma da un contratto con clausola da 36 milioni di euro. Il progetto lo affascina, ma c'è da battere la concorrenza della Juve. L'alternativa è Nathan Aké, 23 anni, difensore del Bournemouth, obiettivo anche del Tottenham.