CorSport - Ancelotti vuole Icardi, il Napoli accelera e parla con l'Inter! Pronta la strategia per l'argentino

Il Napoli è pronto ad accelerare per Mauro Icardi dato che Pépé andrà all'Arsenal e James è stato (per il momento) bloccato dal Real Madrid. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che ieri De Laurentiis ha scambiato qualche battuta con l'ad interista Marotta e ora si attende l'accordo tra Wanda e il ds Giuntoli, ma ci vorrà tempo. Ancelotti vuole Icardi, l'Inter non vuole svenderlo e lo valuta almeno 80 milioni di euro. In passato l'Inter aveva chiesto Fabian, Zielinski e Insigne. Il Napoli propone Milik che, al momento, l'Inter non considera una priorità.