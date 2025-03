"Così è morto Diego": foto choc al processo, in lacrime le figlie

"Una foto scioccante che mostra le condizioni di Diego Armando Maradona al momento del decesso è l’istante che ha sconvolto tutti, ieri a Buenos Aires, nell’aula del tribunale di San Isidro, nel primo giorno del processo per la morte del campione argentino". Lo scrive il Corriere dello Sport raccontando del processo per la morte del Diez, scomparso all'età di 60 anni il 25 novembre del 2020

"Alla sbarra con l’intera equipe medica che aveva in cura il Pibe, lasciato morire in quella che il pm Patricio Ferrari ha definito «la casa degli orrori», per rispondere dell’accusa di «omicidio colposo con dolo eventuale». È proprio lui a mostrare ai giudici e a tutti i presenti le condizioni di Diego al momento della sua morte. Il documento è scioccante. Fa il giro del web in poco tempo. L’addome di Maradona è completamente gonfio". In lacrime le figlie presenti in aula. Il quotidiano non mostra la foto, per rispetto. "Ma quello non è il nostro Diego" scrive in prima il direttore Ivan Zazzaroni.