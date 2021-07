Da Demme a Lozano, è già allarme infortuni: due big out fino a fine settembre

Il Napoli perde Diego Demme per almeno un paio di mesi. Nell'amichevole contro la Pro Vercelli il centrocampista italo-tedesco, a causa di un brutto intervento di Comi, ha riportato un trauma contusivo distorsivo di secondo-terzo grado al ginocchio destro ed è probabile l'interessamento del collaterale. E' solo l'ultimo stop, ma in casa azzurra ce ne sono già stati altri. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno:

"A poco meno di trenta giorni dall’inizio del campionato, l’infermeria prevede già un discreto affollamento: Lozano andrà riportato in campo gradualmente a partire dal ritiro di Castel di Sangro, Mertens dovrebbe essere pronto per fine settembre, Ghoulam sta facendo ancora la riabilitazione per l’infortunio al crociato".