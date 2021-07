Da disoccupato a Wembley: l'incredibile storia di Di Lorenzo

Dalla Serie C a Wembley per la finale dell'Europeo. La Gazzetta dello Sport dedica un focus alla meravigliosa storia di Giovanni Di Lorenzo: "Diceva Pete Carril, storico allenatore di basket Usa, che più abiti vicino ai binari e più è probabile che vada forte sotto canestro. Per lui distanza dai binari era sinonimo di agio sociale e sportivo, di posti dove non sviluppi l’atteggiamento giusto per sfondare.

L’applicazione calcistica di questo principio sta in campo a destra per l’Italia e si chiama Giovanni Di Lorenzo: domenica giocherà contro Sterling e l’Inghilterra a Wembley nella finale dell’Europeo, 4 anni fa era in C a Matera. Dove i binari ci sono ma di treni del grande calcio ne hanno visti pochi. E l’esterno azzurro è stato bravo a prendere il suo. Di Lorenzo qualche settimana fa l’ha fatta facile: 'Ero disoccupato, ma non ho mollato, ci ho sempre creduto e ho trovato club che mi hanno fatto crescere'.