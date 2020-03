Da Lapadula a Messi: l'ultima occasione di KK

(di Arturo Minervini) - Anno strano. Stranissimo. Quello di Kalidou Koulibaly non è stato il solito percorso fatto di grandi prestazioni e fiume di elogi per il centrale senegalese, che ha iniziato la stagione come peggio non si poteva. Quell’autorete a tempo praticamente scaduto del 31 agosto sul campo della Juve, che aveva condannato il Napoli alla sconfitta dopo un’incredibile rimonta. Un segnale di sventura seguito con mefistofelica coerente da Koulibaly nell’evolversi di una stagione durante la quale non è mai riuscito a riproporsi in maniera continuativa sui suoi livelli.

Piove sempre sul bagnato. L’addio di Ancelotti, l’avvento di Gattuso e la possibilità di lavorare su una linea difensiva più organizzata. Sembrava un segnale di riscossa invece il 14 dicembre 2019, nella prima del nuovo tecnico sulla panchina azzurra, Kalidou si infortuna contro il Parma dopo appena 5’. Sembrava un problema gestibile ma si è rivelato un guaio muscolare ben più serio, con KK ai box fino al 9 febbraio quando torna in campo nella sfida al Lecce. Un vero incubo i 90’ disputati contro i salentini, con Lapadula che aveva letteralmente dominato un Koulibaly totalmente fuori dal contesto e fuori condizione.

È passato un mese da quella sfida e di cose ne sono successe. Koulibaly ha lavorato per recuperare confidenza e forma, Maksimovic aveva mostrato grande intesa con Manolas ma negli ultimi giorni ha subito un infortunio muscolare che molto probabilmente lo costringerà ai box per la sfida di mercoledì prossimo contro il Barcellona. Con il campionato fermo, ecco la grande occasione di riscatto. Passare da Lapadula a Messi e provare finalmente e ritrovare se stesso nella notte surreale del Camp Nou.

A Barcellona si giocherà a porte chiuse, un clima sicuramente differente da quello infuocato che normalmente accompagna le gare interne dei bluagrana. Senza pubblico, servirà trovare prima di tutto il giusto approccio mentale, aspetto che ha spesso compromesso le prestazioni di Koulibaly in una stagione segnata probabilmente dalla sindrome dell’altrove, con la testa mai al 100% sul presente e spesso proiettata al futuro. Ora la sorte regala una grande occasione per il riscatto, probabilmente l’ultima prima di salutarsi a fine stagione.