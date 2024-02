Da Torino, possibile svolta su Conte: "Ecco perchè potrebbe aprire ad ADL"

Antonio Conte è il sogno, nemmeno nascosto, di Aurelio De Laurentiis per la prossima stagione

Antonio Conte è il sogno, nemmeno nascosto, di Aurelio De Laurentiis per la prossima stagione. A scrivere del futuro del tecnico è l'edizione odierna di Tuttosport: "Tanti club potrebbero virare le attenzioni verso Conte. Vedi De Laurentiis, il presidente del Napoli. Conte non voleva subentrare, a fine stagione tutto potrebbe cambiare e oggi il club partenopeo in Italia è probabilmente la società che più di altre potrebbe accontentare i desiderata di Conte.

Non solo da un punto di vista economico, ma anche progettuale. De Laurentiis ha insistito tanto per Conte e tornerà a farlo. E questa volta potrebbe non trovare la porta chiusa. Sempre che Conte sia ancora a disposizione"