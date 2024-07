Da Torino - Svolta Buongiorno: parlerà con Cairo per dire che vuole il Napoli

vedi letture

Secca e perentoria la volontà del difensore, come riporta l'edizione odierna di Tuttosport

"Alessandro Buongiorno vuole giocare nel Napoli". Secca e perentoria la volontà del difensore, come riporta l'edizione odierna di Tuttosport: "Il difensore ha già da tempo scelto di arrivare alla corte di Antonio Conte che l'ha praticamente persuaso con parole da vero leader dette proprio a Buongiorno in un incontro avvenuto a Torino qualche settimana fa. Adesso il calciatore parlerà sia con il nuovo allenatore granata Vanoli che con Cairo ai quali dirà apertamente di voler giocare con la maglia del Napoli.

Il Torino, per adesso, non intende aprire ad aventuali contropartite messe sul piatto da De Laurentiis. In questi primi giorni della settimana Buongiorno parlerà al telefono con Vanoli, dopo lo scambio di messaggi tra i due quando Alessandro era ancora in Germania. In ballo anche un summit chiave con Cairo, di persona a Milano o in videochiamata: dipenderà dagli impegni del presidente. Cairo e Buongiorno hanno un buon rapporto e ora valuteranno insieme come gestire gli assalti del Napoli, già si sa.