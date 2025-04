Infortunio Buongiorno, che tegola: stagione finita per il difensore

Nuovo infortunio in casa Napoli: Antonio Conte dovrà fare nuovamente a meno di Alessandro Buongiorno. Il difensore, reduce da una tendinopatia all’adduttore, aveva accusato un risentimento muscolare alla gamba destra ed era stato sostituito al 64’ del match contro il Torino. Oggi si è sottoposto ad esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra.

I tempi di recupero non sono ancora noti e dipenderanno dall'evoluzione clinica e dal grado della lesione, ma il classe 1999 rischia concretamente di aver concluso anzitempo la stagione. Una tegola pesantissima per il Napoli in una fase cruciale della stagione. Il reparto difensivo, complice l’infortunio anche di Juan Jesus, adesso ha gli uomini contati per le ultime quattro gare di campionato. Conte potrà contare su Rrahmani e Rafa Marin, gli unici due centrali di ruolo, o sulla soluzione Mathias Olivera.