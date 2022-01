Dal Belgio - Januzaj per il post-Insigne! In scadenza con la Real Sociedad, può arrivare a zero

Non è ancora tempo di pensarci, ma la prossima estate il Napoli si troverà costretto a sostituire il suo capitano, Lorenzo Insigne, prendendo un esterno sinistro d'attacco. E, stando a quanto riferito dai colleghi belgi di Voetbal 24, il nome in pole position sarebbe quello di Adnan Januzaj, il cui contratto con la Real Sociedad scadrà a giugno prossimo.

Affare a zero?

Le indiscrezioni trovano conferma anche su diversi portali spagnoli, anche se c'è da andarci cauti perché c'è anche chi sostiene che l'ex Manchester United possa rinnovare con il sodalizio basco. Ad oggi, però, è Januzaj il nome più caldo per rimpiazzare Insigne l'anno venturo. E per il Napoli sarebbe un affare, visto che il belga potrebbe arrivare a parametro zero.