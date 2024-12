Danilo è l'obiettivo numero uno per la difesa: Raspadori può entrare nell'affare con la Juve

vedi letture

Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Danilo Luiz da Silva, per la Juve il capitano, è diventato l’obiettivo numero uno per la difesa. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che ipotizza un affare con la Juve che coinvolgerebbe anche Raspadori: "Ha 33 anni, il contratto in scadenza, esperienza e la capacità di poter ricoprire più ruoli: centrale nella difesa a quattro e a tre, terzino destro e sinistro all’occorrenza. Il brasiliano potrebbe rientrare in un’operazione con Raspadori: Jack piace alla Juve dall’estate, e come nel caso di Folorunsho ha messo insieme pochi minuti. Ha voglia di continuità.

Il ds Manna, un mesetto fa, ha anche incontrato l’agente italiano di Danilo per capire con precisione i termini della situazione. Dall’epoca, però, qualcosa è cambiato soprattutto nel minutaggio: Motta ha rilanciato il suo capitano e nelle ultime quattro tra campionato e Champions ha sempre giocato dal 1’. Dichiarando anche qualcosa sul futuro dopo la vittoria con il City: «Avete mai visto un capitano che lascia a metà stagione? Ho un contratto fino al 2025 e intendo rimanere fino alla fine». Poi, dopo la sconfitta con il Venezia, ha aggiunto: «Vado via a gennaio solo se la Juve non mi vuole più»".