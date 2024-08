David Neres è atterrato a Roma! Domani le visite mediche col Napoli

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 17:53 In primo piano

Il Napoli è pronto ad ufficializzare David Neres, prossimo colpo del mercato estivo azzurro. L'attaccante brasiliano è in arrivo dal Benfica per circa 28 milioni di euro ed è da poco sbarcato in Italia.

Il classe '97 è da poco atterrato a Roma, all'aeroporto di Fiumicino. Non restano che svolgere le visite mediche e le firme, in programma per la giornata di lunedì 19 agosto. Poi l'ufficialità. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.