Davide Neres in arrivo a Napoli: operazione (praticamente) chiusa per 25 mln più bonus

Oggi alle 09:00 In primo piano

Questo l'aggiornamento che arriva dal Corriere dello Sport sull'esterno d'attacco del Benfica

Non solo Romelu Lukaku pronto a prendere il primo volo per Napoli: "Il primo a farlo potrebbe essere però proprio David Neres". Questo l'aggiornamento che arriva dal Corriere dello Sport sull'esterno d'attacco del Benfica, che ormai pare destinato a raggiungere Antonio Conte al Napoli nelle prossime ore in cui verrà definita la trattativa.

"Il fantasista destinato a dare ancora più imprevedibilità al Napoli negli ultimi venti metri. Scatto, dribbling, assist, senso del gol: la qualità del brasiliano, abbinata a quella di Kvara, potrebbe essere una miscela esplosiva. L’operazione è praticamente in chiusura a 25 milioni più bonus, il Benfica lo ha escluso dalla sfida di campionato di ieri e ormai è pronto a lasciarlo partire".