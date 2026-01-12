De Bruyne annuncia: "Riabilitazione procede bene, spero di tornare presto a correre! Futuro? Sto bene al Napoli"

Kevin De Bruyne, tra riabilitazione e futuro. Il centrocampista belga ha aggiornato tifosi e addetti ai lavori sulle sue condizioni fisiche dopo l’infortunio rimediato lo scorso 25 ottobre, quando fu costretto a lasciare il campo durante la sfida contro l’Inter al Maradona. Le sue dichiarazioni sono arrivate a margine della 72ª cerimonia della Scarpa d’Oro belga, a Middelkerke, evento che ha celebrato il suo ingresso nella Hall of Fame del calcio belga.

Che effetto fa ricevere questo riconoscimento mentre sei ancora in attività?

"È un po' strano ricevere questo premio perché sono ancora in attività - le parole di De Bruyne -. Ma è comunque speciale essere tra i grandi nomi del calcio belga ed essere, in un certo senso, un esempio".

Come sta procedendo il recupero dopo l’operazione?

"Domani (oggi ndr.) farò una TAC. Spero di poter ricominciare a correre presto. La mia riabilitazione sta procedendo bene. Domani ho una visita di controllo e spero di poter tornare a correre presto".

Qual è l’obiettivo sul piano fisico?

"Spero di tornare al top della forma per la Coppa del Mondo di quest'estate, nelle migliori condizioni possibili".

Rifaresti la scelta dell’operazione?

"L'operazione è stata purtroppo necessaria, ma ora sono completamente concentrato sulla mia riabilitazione. Sono contento di come stanno andando le cose ora e non potrei chiedere di meglio".

Ti immagini un ritorno in patria per chiudere la carriera?

"Se mai dovessi tornare in Belgio, sarebbe per divertirmi e stare vicino a casa. Ma al momento non è nei miei pensieri: voglio ancora mettermi alla prova e scoprire i miei limiti, sono contento adesso al Napoli".