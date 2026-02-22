Live Atalanta, Palladino in conferenza: "Potevamo crollare, invece abbiamo ribaltato il Napoli!"

vedi letture

Al termine della sfida contro il Napoli, il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino interverrà nella sala conferenze dalla New Balance Arena di Bergamo per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

Con lei in panchina siete secondo solo dietro all'Inter: "Sono numeri importanti. Volevo sottolineare che tre mesi fa abbiamo affrontato il Napoli al Maradona e abbiamo perso 3-1. Abbiamo fatto un percorso incresdibile tra tante difficoltà. E' un gruppo forte di testa sopratutto. Oggi potevamo crollare ed invece abbiamo ribaltato la partita con pazienza e maturità. Posso contare su tutti, posso contare su tutti. Anche noi siamo lì e possiamo giocarcela".

I cambi sono risultati decisivi? "Si assolutamente, abbiamo preparato la partita con giocatori con caratteristiche specifiche per stancare il Napoli. Sulemana ha fatto una grande prestazione, nel secondo tempo i cambi erano per aumentare la qualità. Bravo Samardzcic a riempire l'area. Siamo molto felici della partita di oggi, ora bisogna subito recuperare energie per pensare alla Champions".

Quanto conta avere una società sempre presente? "E' una delle cose più belle trovare qui insieme all'unione come una famiglia. La società è sempre presente, Luca Percassi e D'Amico sono i primi ad arrivare e gli ultimi ad andare via. Come il presidente che è sempre presente, che ci dà sempre consigli".

Il Napoli aveva subito un solo gol di testa nell'ultimo anno e mezzo: "Non mi aspettavo due gol di testa perchè loro sono molto bravi di testa. Il secondo gol è stato frutto di volerci chiedere. Samardzcic ha sofferto tanto nello stare fuori. Ha grandi qualità, può essere più incisivo in zona gol. Sull'impegno non gli posso dire niente".

C'è un piccolo spazio per migliorare sui cross? "Cerchiamo di prepare tutti i dettagli. Ho un staff che ringrazio che lavora h24 per la squadra, ma il merito è dei ragazzi. Non l'avevamo preparata per andare sui cross, merito anche ai ragazzi come Bernarsconi. L'intraprendenza e crederci fanno alzare anche le qualità davanti".

Sulla difesa. "La partita è stata vinta nei duelli difensivi. Kolasinac anche ha fatto una partita eccezionale, nel secondo tempo abbiamo preso solo un paio di riparteze. Kola è un guerriero, la squadra si appoggia sulla sua forza e siamo felici di averlo".

Avete quasi vinto sempre in caso, qual è la ricetta? Sulla Pasalic: " Non ho ricette, lo stadio è bellissimo, il pubblico ci trascina. Mi piace giocare qui per l'atmosfera che si vive. Adesso mercoledì giochiamo in casa e mi aspetto ancora di più dal pubblico. Dobbiamo crederci, io credo, i ragazzi ci credono. Pasalic è un cavallo di razza, sente il gol. Ha fatto una gran gara sia in fase di possesso che di non possesso".

17.56 - Termina la conferenza stampa.