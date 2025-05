De Bruyne, nessun dubbio: sarà del Napoli! Ora è a Ibiza e aspetta ok per le visite

Kevin De Bruyne sarà il primo acquisto per il nuovo Napoli di Conte che sta nascendo. Ormai non ci sono più dubbi. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, i suoi legali sono stati a Napoli fino a un paio di giorni fa sia per limare i dettagli dell’accordo con il club azzurro - un biennale con opzione - sia per definire l’acquisto della villa che ospiterà l’ampio entourage familiare di Kevin. In zona Posillipo, Vesuvio negli occhi e mare a un palmo, privacy e atmosfera giuste: così come da esigenze personali. De Bruyne, in questo momento, è in vacanza a Ibiza e in attesa di comunicazioni in merito alle visite mediche e alla presentazione.