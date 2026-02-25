Festival di Sanremo 2026, la prima classifica provvisoria: gli artisti in evidenza
La 76ª edizione del Festival di Sanremo è ufficialmente iniziata. La prima classifica provvisoria, stilata sulla base del voto della Sala Stampa, Tv e Web, vede sei artisti in evidenza — senza ancora un ordine di piazzamento definito: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez e Masini.
Prima serata: omaggio a Baudo e il ritorno di Olly
Ad aprire la 76ª edizione del Festival è stato un toccante omaggio a Pippo Baudo, storico volto della kermesse canora italiana, seguito dal ritorno sul palco dell'Ariston di Olly, vincitore di Sanremo 2025 con Balorda Nostalgia.
Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman alla conduzione
Al timone della serata Carlo Conti, affiancato dalla co-conduttrice Laura Pausini. Ospite speciale della prima puntata l'attore turco Can Yaman, protagonista del grande successo della serie Sandokan, nel ruolo di co-conduttore. Tutti e 30 i Big in gara si sono esibiti nel corso della serata.
Tiziano Ferro superospite: 25 anni di "Xdono"
Grande festa per Tiziano Ferro, superospite della prima serata, che ha celebrato il traguardo dei 25 anni di Xdono, uno dei brani più iconici della musica italiana degli ultimi decenni.
Il 4° Scudetto del Napoli sul palco
il maestro Enzo Campagnoli ha mantenuto la promessa fatta ai microfoni di Radio Tutto Napoli portando sul palco del Festival di Sanremo il gesto del quarto scudetto del Napoli. Lo ha fatto in occasione dell’esibizione di Samurai Jay, che ha presentato sul palco il brano “Ossessione”.
