Tuttonapoli Come sta Anguissa? Arrivano buone notizie da Castel Volturno: le ultime di Tuttonapoli

Il centrocampista azzurro ha preso parte alla seduta mattutina e si candida ad essere convocato per il match contro gli scaligeri.

In vista della prossima sfida di campionato contro Verona, anticipo della 27ª giornata in programma sabato alle 18 allo Stadio Bentegodi, il Napoli si è allenata stamattino al Training Center di Castel Volturno. Di seguito il report pubblicato sul proprio sito ufficiale dal club azzurro. Buone notizie per Antonio Conte. Torna in gruppo, dopo i problemi alla schiena, Frank Zambo Anguissa.

Il centrocampista azzurro ha preso parte alla seduta mattutina e si candida ad essere convocato per il match contro gli scaligeri. Il camerunense è assente da metà novembre in seguito ad una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Inizialmente il rientro era previsto per metà gennaio, ma una forte lombalgia l'aveva tenuto ai box fino a stamani. Anguissa finora ha disputato solo 15 gare tra Serie A e Champions League.