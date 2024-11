Deferimento e squalifica per Conte? Repubblica: "C'è una sola frase che lo mette a rischio"

Il Var usato così crea solo retropensieri. Questa, secondo l'edizione odierna di Repubblica, la frase pronunciata dopo la sfida con l'Inter che potrebbe mettere a rischio deferimento Antonio Conte: "Conte salvi colpi di scena potrà essere regolarmente al suo posto in panchina, nonostante lo sfogo di domenica sera a San Siro al termine della sfida contro l'Inter. Ieri pomeriggio il giudice sportivo ha infatti punito solo il club nerazzurro con una multa da cinquemila euro per i ripetuti insulti nei confronti di Romelu Lukaku. Nessun provvedimento invece nei confronti del tecnico del Napoli, che a questo punto potrebbe finire solo nel mirino della Procura Federale, in teoria.

Dalla Figc però non è arrivata per il momento alcuna richiesta a Dazn per acquisire le immagini della dura intervista al 90' dell'ex ct della Nazionale. L'unica frase borderline era quella relativa ai "retropensieri',' ma ne farebbe venire di più un'eventuale squalifica ai danni dell'allenatore della capolista, che ha solo espresso un'opinione legittima sull'utilizzo - a suo giudizio errato - del protocollo Var. Nessuna offesa all'arbitro Mariani e tanto meno ai suoi collaboratori, che viceversa avrebbe giustificato una sanzione.