Deulofeu, le ultime dall'entourage: "Trattativa non ancora chiusa, ma Napoli e Udinese stanno parlando"

TuttoNapoli.net © foto di DANIELE MASCOLO Gerard Deulofeu al Napoli? Il colpo è possibile, ma non ancora in via di definizione. Radio Kiss Kiss Napoli ha riportato alcune dichiarazioni provenienti dall'entourage dell'attaccante spagnolo: "Non è ancora chiusa la trattativa, ma Napoli e Udinese stanno parlando".