Di Lorenzo a Dazn: "Cercheremo di imporre il nostro gioco per non subire i loro attacchi”

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pre-partita di Roma-Napoli il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Punto di forza della Roma? Sappiamo le qualità del loro reparto offensivo e non solo. Sono una squadra che sta attraversando un buon periodo di forma, dovremmo stare attenti ai loro attaccanti ma complessivamente a tutta la squadra. Cercheremo di imporre il nostro gioco per non subire i loro attacchi”.

Vi aspettavate questo inizio? “Sicuramente nessuno si aspettava questo inizio di stagione, ma il campionato è ancora lungo e siamo solo all’inizio. Dobbiamo continuare così, andare sulla nostra strada senza stare a guardare troppo alla classifica”.