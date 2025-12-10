Di Lorenzo a Prime: "Ci sono altre due gare, è tutto aperto. Oggi poca brillantezza"

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video dopo la sconfitta per 2-0 in Champions League contro il Benfica: "Ci sarà tempo per analizzarla con il mister. Sicuramente ci dispiace perché volevamo fare un altro tipo di partita. Stasera forse ci è mancata un po' di energia che abbiamo avuto nelle ultime partite. Dispiace ma dobbiamo subito guardarci avanti, perché dobbiamo raccogliere dei punti per qualificarci".

È stata solo mancanza di energia? E da dove deriva questo calo? "Abbiamo fatto quattro-cinque partite molto intense, forse oggi siamo arrivati non brillanti. Ma di sicuro non è solo questo, analizzeremo la partita con il mister per cercare di migliorare sugli errori".

C'è una cosa che potevate fare meglio? "Vedremo con l'allenatore, sicuramente se abbiamo perso non abbiamo fatto le cose fatte bene".

Si complica la classifica in Champions: "Ci sono ancora due partite. La classifica la guarderemo all'ultimo, ci sono ancora sei punti a disposizione ed è tutto aperto".