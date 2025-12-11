Spinazzola a Prime: "Sapevamo che sarebbe stata dura, preso il 2° gol troppo facilmente"

vedi letture

Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Prime Video al termine del match di Champions League perso 2-0 contro il Benfica a Lisbona: "Sapevamo che sarebbe stata dura e piena di duelli. Non siamo riusciti a giocare bene e sembrava che loro andassero molto più forti e più aggressivi e con più energia. Abbiamo preso il secondo gol troppo facilmente, anche perché la partita era lunga ancora”.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche su Smart Tv Android.