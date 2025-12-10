Conte a Prime: "Servito tempo per integrarli, ma ora giocano tutti perché lo meritano. Su Elmas..."

Nel pre-partita di Benfica-Napoli, il tecnico azzurro Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Prime Video.

Qual è il segreto o il metodo che hai per avere tutti i giocatori sul pezzo dopo tanti infortuni? “Sicuramente in un periodo molto difficile che non era onestamente preventivabile, perché quest'anno fin dall'inizio abbiamo avuto delle problematiche. La cosa buona è che i ragazzi hanno sempre risposto presente. Durante questi primi sei mesi ci sono stati, anche durante il percorso delle partite, che è un pochettino quella a Eindhoven per esempio, non ci ha reso felice come prestazione. È inevitabile che comunque durante un percorso devi cercare sempre di migliorare, anche quando cadi devi cercare di ritrovare la giusta rotta. Ho la fortuna, ripeto, di avere un gruppo di ragazzi… comunque quest'anno c'è stato un innesto importante, nove nuovi calciatori rispetto alla passata stagione. Ci è voluto anche un po' di tempo per integrarli e oggi stanno giocando tutti, perché lo meritano e al tempo stesso anche l'emergenza ci ha un po' affrettato a trovare queste soluzioni. Perché, ripeto, navigare col vento in poppa è facile, quando il vento inizia ad essere contrario è lì che hai bisogno di uomini e uno che indichi anche la rotta”.

Cosa ci trovi di diverso a giocare in questo modulo a tre rispetto a quando giochi magari a quattro? “Devo essere onesto. Noi siamo tornati a giocare a tre per una questione di obbligo, perché non abbiamo centrocampisti di ruolo. Ci sono rimasti Lobotka e McTominay che sono di ruolo e quindi abbiamo una necessità. Perché comunque Elmas è un jolly che sta facendo benissimo, perché è un ragazzo molto recettivo. Impara subito quindi comunque vedeva che cosa dovevano fare i centrocampisti. Oggi col problema che ha avuto anche Lobotka l’abbiamo catapultato. Ci abbiamo ancora Vergara che è un prodotto del vivaio, che è comunque un ragazzo di belle speranze. Però al di là di tutto, ho dovuto trovare una soluzione anche per una questione proprio di necessità, di obbligo per una questione proprio numerica. Chi si è infortunato al centrocampo, a parte Lobotka, ce ne vorrà ancora un bel po' e quindi dobbiamo sperare che non succedano altre cose”.