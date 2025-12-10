Benfica-Napoli 2-0, le pagelle: McTominay male, Elmas infilato e attacco sterile. Milinkovic sbaglia
Milinkovic-Savic 5,5- Stoppa ad una mano la conclusione di Ivanovic a botta sicura. Brivido sulla palla che perde malamente in uscita. Non benissimo sul 2-0. Due buone parate nel finale.
Beukema 5,5 - Poco reattivo nell’avvio difficile dei suoi. Dal 45’ Politano 5,5 -. Entra per mettere vivacità, ma è abbastanza monotematico.
Rrahmani 5,5 - Pochi equilibri per la squadra e va in sofferenza. In ritardo sul gol del 2-0.
Buongiorno 5,5 - La sua aggressività non sempre viene usata nel modo giusto. Dal 59’ Juan Jesus 6 - Poco lavoro da fare.
Di Lorenzo 5,5 - Ha una buona occasione di testa, senza trovare l’angolo.
Elmas 5- Gara complicata per il macedone, costretto spesso a correre a vuoto contro i palleggiati del Benfica. Finisce per andare fuori giri. Dall’81' Vergara 6,5- Un paio di giocate davvero interessanti.
McTominay 5 - Troppo morbido sull’azione dell’1-0 dei lusitani. Anche sul raddoppio è lui a perdersi l’uomo. Una delle sue gare peggiori.
Olivera 5,5- Un buon recupero in avvio, ma anche qualche sbavatura. Dal 45’ Spinazzola 6 - Prova a dare sostegno alla manovra.
David Neres 6 - Mette qualche pallone interessante, ma trova poca collaborazione dai compagni. Con l’ingresso di Politano si sposta in mezzo dove ha meno spazi.
Lang 5 - Si vede poco nella prima parte, poi entra in partita con qualche traversone ma è davvero troppo poco. Dal 74’ Lucca 5 - Sbaglia molte scelte.
Hojlund 5,5 - Porta tanta pressione ma per lui arrivano davvero pochissimi palloni giocabili.
Conte 5,5 - Mourinho prepara meglio la gara e chiude tutti i varchi
