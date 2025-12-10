Conte a Prime: "Giocano sempre gli stessi e Benfica più riposato. Preoccupato? Ai ragazzi ho detto..."

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video dopo la sconfitta per 2-0 in Champions League contro il Benfica: "Stanchezza? La partita era dura, difficile, su un campo caldo. Veniamo da una serie di partite ogni tre giorni, stanno giocando sempre gli stessi, è inevitabile che qualcosina si inizia ad accusare. Venivamo dalla partita di cartello di domenica alle 20:45, abbiamo dovuto viaggiare, il Benfica ha giocato venerdì... Questo lo dobbiamo mettere in preventivo, nella situazione in cui ci troviamo ci può stare. Io parlavo di recuperare le energie, perché sapevo che si era speso tanto a livello fisico e mentale quando fai questo tipo di partite in campionato. Però non abbiamo altre soluzioni se non cercare di far recuperare bene i calciatori. Oggi qualcuno era stanco e si vedeva, c'è chi veniva da tante partite giocate in maniera continuativa, non c'è possibilità di fare delle rotazioni particolari. Adesso ho detto ai ragazzi di recuperare, domani stanno tranquilli perché comunque torneremo tardi. E poi ci prepareremo per la partita di Udine".

Sei preoccupato per il percorso nelle prossime partite? "Non essere brillante a livello mentale ti porta a sbagliare e ad essere impreciso nelle scelte e nella qualità di giocata. All'inizio abbiamo faticato commettendo errori. Sapevamo comunque della difficoltà del campo, che ci sarebbe stato questo tipo di approccio. Noi volevamo partire forte nella pressione, poi abbiamo preso una palla alle spalle della linea difensiva che forse ci ha un po' spaventato. Eravamo nel primo tempo un po' troppo lunghi, volevamo pressare ma trovavano delle linee di passaggio che di solito se sei più corto riesci ad arrivarci in maniera aggressiva. Non è che non sono preoccupato, è che so qual è la situazione e lo sapevo anche quando abbiamo vinto. Ce la porteremo avanti per un bel po' questa situazione. Bisogna capire queste serate in cui gli altri hanno più energia di te. Ci abbiamo provato, i ragazzi sono stati generosi fino all'ultimo. Oggi hanno meritato più di noi".

Cosa ti aspetti nel prosieguo del percorso in Champions? "Ci saranno anche il campionato e la Supercoppa... Dovremo affrontare questo percorso con questo numero di giocatori. Mi auguro di recuperare quanto prima Lobotka e Gutierrez, gli altri sono lungodegenti e non saranno recuperabili. Lukaku non sappiamo quando sarà a disposizione. La preoccupazione mia è di fare tutte queste gare e di accusare qualche colpo a vuoto, di non avere tutte le energie necessarie per affrontare questo tipo di partite. Oggi era una partita da affrontare con le energie al massimo, su questo campo contro il Benfica, e noi ci siamo arrivati un po' corti ecco".