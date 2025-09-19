Di Lorenzo: "Mi assumo la responsabilità, dispiace aver complicato il ritorno in Champions"

Giovanni Di Lorenzo ha scritto un post sui social dopo il rosso all'Etihad che ha compromesso la partita contro il Manchester City per l'esordio nella fase campionato di Champions League: "Da capitano mi prendo la responsabilità, mi dispiace aver complicato il nostro ritorno in Champions. Orgoglioso dei miei compagni che hanno lottato fino all'ultimo minuto. Abbiamo altre sette partite dove sono sicuro che dimostreremo il nostro valore. Forza Napoli", le sue parole su Instagram.

L'intervento su Haaland è arrivato al minuto venti del primo tempo. Dopo quell'episodio Conte ha ridisegnato il Napoli con Olivera per De Bruyne - per l'allenatore era una scelta inevitabile e l'ha spiegato a fine partita in conferenza stampa - e Spinazzola che si è spostato al posto del capitano azzurro sul lato destro. Di Lorenzo ha voglia di tornare subito protagonista, solo riscattandosi potrà dimenticare in parte l'episodio che in Champions ha indirizzato la sfida tanto attesa di giovedì sera.

Conte ha così commentato il rosso: "Non ho rivisto l'azione dell'espulsione e neanche prima, quindi non voglio soffermarmi su determinati episodi che sicuramente hanno condizionato la gara".