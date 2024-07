Rileggi live Dimaro, day 5: sessione pomeridiana, partitelle ed esercitazioni su pressing e uscite. Personalizzato per Osimhen

Appuntamento a domani, in mattinata altra seduta d'allenamento. Alle 18 la prima amichevole stagionale: Napoli-Anaune. Restate collegati su TuttoNapoli per restare aggiornati e seguire i prossimi eventi dal ritiro di Dimaro.

19.43 - Termina qui l'allenamento pomeridiano, gli azzurri rientrano negli spogliatoi.

19.39 - Inizia la fase di stretching.

19.38 - Azzurri seduti a centrocampo, come sempre Conte passa a salutare ogni giocatore.

19.37 - Cheddira fallisce la tripletta sbagliando sotto porta, termina qui la partitella.

19.31 - Raddoppio ancora di Cheddira: 4-1.

19.28 - Cheddira segna per i verdi: 3-1.

19.27 - Leggermente affaticato Spinazzola, l'esterno esce ed al suo posto entra il giovane D'Avino.

19:23 - Conte mischia le squadre:

Verdi (3-4-2-1): Contini; Rrahmani, Ostigard, Natan; Zerbin, Anguissa, Cajuste, Mario Rui; Ngonge, Gaetano; Cheddira.

Blu (3-4-2-1): Caprile; Mezzoni, Rafa Marin, Juan Jesus; Mazzocchi, Russo, laccarino, Spinazzola; Politano, Lindstrom; Simeone.

19.20 - In gol Gaetano per i blu: bella conclusione all'incrocio che non lascia scampo a Caprile, 2-1

19.18 - Raddoppio dei verdi: va in rete Politano, 2-0.

19.13 - Osimhen si accomoda in panchina.

19.10 - Verdi in vantaggio, Simeone segna con un diagonale ravvicinato di sinistro.

19.06 - Osimhen svolge lavoro differenziato sulla pista d'atletica.

19.02 - Si vede anche Victor Osimhen che passeggia a bordo campo dopo, probabilmente, aver effettuato altre terapie come in mattinata o palestra.

18.59 - Inizia una partitella a campo ridotto (circa 60 metri) con le porte regolamentali.

Squadra verde acqua (3-4-2-1): Caprile; Rafa Marin, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Anguissa, Cajuste, Spinazzola; Politano, Lindstrom; Simeone. Potrebbero essere i titolari nella prima amichevole di domani contro l'Anaune.

Squadra blu (3-4-2-1): Contini; Mezzoni, Ostigard, Natan; Zerbin, Iaccarino, Russo, Mario Rui; Ngonge, Gaetano; Cheddira.

18.55 - Termina l'esercitazione.

18.51 - Altra interruzione e altro scambio di pettorine. Politano e Spinazzola indossano le gialle; Mazzocchi passa nei blu.

18.42 - Si fermano le partitelle e vengono scambiate alcune pettorine. Nei gialli passano Mazzocchi, Spinazzola e Rafa Marin. Nei beige passano Anguissa, Cajuste nei beige.

18.29 - Squadra divisa in due gruppi, si formano 3 squadre per ogni gruppo per delle partitella a campo ridotto con quattro mini porte per allenare il pressing e curare la fase d'uscita. Nel gruppo principale: Simeone, Anguissa, Cajuste e Rrahmani con la pettorina gialla; Mazzocchi, Spinazzola, Rafa Marin, Juan Jesus con la pettorina beige; Politano, Lindstrom, Ostigard e Natan con la maglia blu. I gialli fungono da jolly. Lo schema che ne viene fuori sommando i jolly è il 3-4-2-1. Abbruscato e Gianluca Conte allenano il gruppo principale, Stellini il secondo gruppo con Antonio Conte che osserva.

18.27 - Termina il torello.

18.13 - Squadra in cerchio a centrocampo, inizia un torello.

18.05 - Inizia la fase di riscaldamento.

18.00 - Inizia la seduta pomeridiana, squadra a centrocampo a seguire le indicazioni di Antonio Conte. Ancora assente Osimhen.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nella quinta giornata di allenamenti a Dimaro-Folgarida. Dopo l'allenamento mattutino di stamani, il Napoli di Antonio Conte torna ad allenarsi sul campo di Carciato. L'allenamento sarà aperto al pubblico a partire dalle 18, orario di apertura dei cancelli dello stadio.