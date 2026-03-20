Live Diretta Cagliari-Napoli 0-1 (McTominay 2'): comincia la ripresa, nessun cambio

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52' - DE BRUYNE! Il belga calcia col mancino da fuori, respinge Caprile: sulla palla vagante si avventa Politano che non trova un compagno in area.

50' - Ripartenza Cagliari, Folorunsho arriva sul fondo però sbaglia del tutto la misura del cross.

47' - Entrata in ritardo di Gilmour su Esposito: calcio di punizione per il Cagliari.

46' - Nessun cambio nelle due squadre: in campo gli stessi undici della prima frazione di gioco.

19.35 - Comincia la ripresa.

19.17 - Finisce il primo tempo all'Unipol Domus.

45' - Segnalati due minuti di recupero.

43' - Si connettono Hojlund e De Bruyne scambiandosi più volte il pallone, il danese tenta forse un passaggio di troppo perdendo l'occasione per tirare.

41' - Batti e ribatti in area Cagliari: tiro potente di Gilmour murato a sua volta.

39' - Ottimo sviluppo del Napoli che porta De Bruyne al cross dalla destra: il Cagliari si rifugia in calcio d'angolo.

36' - Zé Pedro in area da posizione defilata prova il tiro d'esterno: Milinkovic-Savic interviene in tuffo, la palla si impenna e subisce una carica.

35' - Controllo orientato perfetto di McTominay che va via a Zé Pedro, il quale trattiene lo scozzese e si prende l'ammonizione.

33' - Il Napoli riconquista palla, Hojlund calcia alle stelle da fuori area. L'arbitro fischia poi un fallo precedente.

31' - Ancora De Bruyne protagonista a lanciare Politano in profondità, il quale cerca un compagno in area ma non trova nessuno.

30' - Ottimo filtrante di De Bruyne per Hojlund: il danese manca il controllo.

27' - Duello corpo a corpo Hojlund-Dossena: il difensore finisce a terra e l'arbitro fischia fallo.

26' - Il Cagliari sviluppa da un lato all'altro, Juan Rodriguez va al cross e trova l'opposizione di Politano.

22' - Ennesimo passaggio sbagliato del Napoli: tanti gli errori tecnici fin qui.

20' - Ingenuità clamorosa di Olivera che perde un pallone sanguinoso: Esposito ne approfitta, si presenta in area e calcia forte ma manca la porta. Che rischio.

18' - Il Napoli rischia tanto nella propria area di rigore: Folorunsho manca l'impatto col pallone.

17' - Ammonito Lobotka per un intervento pericoloso ai danni di Folorunsho: ha rischiato lo slovacco con la gamba molto alta.

17' - POLITANO! Sugli sviluppi di calcio d'angolo, conclusione potente di Politano sul primo palo: Caprile si distende e registra una buona parata.

16' - Corner di Politano insidioso a rientrare: Mina salva e altro corner.

15' - Recupero azzurro sulla trequarti avversaria, De Bruyne apparecchia per Hojlund che tenta il tiro da fuori: palla deviata in calcio d'angolo.

13' - Il Napoli sbaglia un passaggio semplice, s'infuria Conte che calcia un pallone a bordocampo.

12' - Cross di Adopo a caccia di Folorunsho sul secondo palo: suggerimento troppo lungo.

10' - Cambio gioco di Esposito verso Palestra, perfetto Gutierrez in chiusura: lo spagnolo si lancia in contropiede ma Hojlujnd non chiude l'uno-due.

8' - McTominay si smarca sui 16 metri e conclude, chiudendo troppo il compasso: tiro ampiamente a lato.

7' - Rischia McTominay con un passaggio sbagliato, rimedia prontamente Lobotka.

6' - Politano si incarica della battuta vicino al vertice sinistro dell'area rossoblu: traiettoria che scavalca la barriera ma debole, respinge Caprile con i pugni.

5' - Imbucata per Hojlund che viene spinto a due mani da Dossena: calcio di punizione Napoli al limite dell'area avversaria.

4' - È tutto regolare: Napoli in vantaggio.

3' - Check in corso del VAR per controllare eventuali irregolarità nella mischia.

2' - NAPOLI SUBITO AVANTI! Calcio d'angolo di Politano, flipper in area piccola e McTominay deve solo appoggiare in porta.

1' - Partenza aggressiva del Napoli: gli azzurri conquistano calcio d'angolo.

18.30 - PARTITI! COMINCIA LA PARTITA.

18.15 - Il centrocampista del Napoli Billy Gilmour ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Cagliari valevole per la 30^ giornata.

Giochi in mezzo con Lobotka. "Contento di giocare con lui, che sicuramente è mancato al Napoli".

Il ritorno di De Bruyne? "E' entrato benissimo col Lecce. Avere a disposizione lui e McTominay farà la differenza".

18.10 - L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Cagliari valevole per la 30^ giornata.

Il doppio play e i due trequartisti: cosa ti aspetti? "Stiamo giocando da tantissimo tempo col doppio play, da quando siamo passati al 3-4-2-1. Abbiamo dovuto adattare tanti giocatori, oggi abbiamo sia Lobotka che Gilmour e la voglia è di fare la partita e mettere qualità in campo".

Tra arrivare secondo e terzo quanto cambierebbe? "La cosa straordinaria in questi 7 mesi è stata rimanere sempre tra le prime in grandissima emergenza. Ci giochiamo un posto Champions, diventa importante e non è scontata per nessuno. C'è chi sta spingendo da dietro, dobbiamo fare grande attenzione e ottenere questo obiettivo che avrebbe grande importanza vista la stagione. C'è anche la Supercoppa: sarebbe perfetto per il Napoli vincere un trofeo e qualificarsi in Champions ogni anno".

Aver tenuto è un valore aggiunto. "Sicuramente, non dimentichiamo che il Napoli che arrivò decimo aveva Osimhen, Kvara e Zielinski. Noi questi giocatori li abbiamo venduti a botte di 80 milioni, per far capire quanto è difficile il campionato italiano. Non bisogna sottovalutare quanto stiamo facendo: saremmo potuti crollare e invece siamo lì a lottare. Non è scontato niente, mancano 9 partite e dobbiamo recuperare i giocatori".

17.30 - Sono note le formazioni ufficiali. In casa Napoli tornano tre dei Fab 4 di centrocampo, tutti dal primo minuto: Lobotka in mediana, McTominay e De Bruyne in trequarti dietro a Hojlund. In porta Milinkovic-Savic la spunta su Meret, sulla sinistra Gutierrez su Spinazzola. Di seguito i due schieramenti.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Rodriguez; Folorunsho, Seb. Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, McTominay; Højlund Allenatore: Antonio Conte

16.30 - Sono 44 i confronti ufficiali in Sardegna: bilancio di 9 successi del Cagliari (ultimo 2-0, Serie A 2008/09). 22 pareggi (ultimo 1-1, Serie A 2023/24) e 13 vittorie del Napoli (ultima 0-4, Serie A 2024/25). I sardi non battono il Napoli in casa dal 19 aprile 2009 (2-0 con reti di Jeda e Lazzari, Serie A). Da allora si contano 14 sfide, con score di 5 pareggi e 9 affermazioni del Napoli. Nelle ultime 11 sfide in Sardegna, Napoli sempre in rete con 27 marcature totali (ultimo stop il 23/10/2011, 0-0 in Serie A).

16.00 - Antonio Conte sorride, guardando ai precedenti in vista di Cagliari-Napoli. Perché contro Fabio Pisacane ha sempre vinto (una volta ai rigori) e contro il Cagliari ha ottenuto il primo e l'ultimo Scudetto conquistati da allenatore. Tra Fabio Pisacane ed Antonio Conte terzo incontro ufficiale: nei 2 precedenti (entrambi in questa stagione fra campionato e Coppa ltalia), un pareggio e una vittoria per l'allenatore del Napoli. Dei 5 titoli vinti da Antonio Conte da allenatore in Serie A, due sono stati celebrati contro il Cagliari: il primo nel 2011/12 (Cagliari-Juventus 0-2, giocata a Trieste), il secondo nella stagione 2024/25 (Napoli-Cagliari 2-0).

15.30 - Il Cagliari si prepara ad affrontare il Napoli con il sostegno compatto del proprio pubblico. La risposta dei tifosi è stata immediata: in un amen sono stati acquistati circa 15.500 tagliandi, garantendo il tutto esaurito alla Unipol Domus. In un clima di grande partecipazione, la squadra rossoblù proverà a invertire la rotta dopo due battute d’arresto consecutive e a ritrovare il successo che manca ormai da sei turni di campionato. L’entusiasmo sugli spalti rappresenta dunque un elemento chiave per tentare di rilanciare il percorso stagionale.

15.00 - A Cagliari oggi generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, ma non è prevista pioggia. Le due formazioni sono ancora nei rispettivi ritiri e solo nelle prossime ore raggiungeranno l'Unipol Domus.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte grazie ai tanti giocatori rientrati può ridisegnare la formazione. In porta solito duello tra Meret e Milinkovic-Savic, in difesa ancora Beukema, Buongiorno e Olivera: non è al 100% Juan Jesus dopo l'affaticamento muscolare. Sugli esterni di centrocampo confermato Politano e novità Gutierrez, mentre in mediana occhio all'ipotesi doppio play Gilmour-Lobotka. A farne le spese potrebbe essere Alisson Santos, infatti avanza sulla trequarti McTominay insieme a De Bruyne: i due agiranno in supporto di Hojlund.

Le ultime sul Cagliari

Fabio Pisacane è costretto a reinventarsi sulla corsia sinistra vista la squalifica di Obert e l'infortunio di Idrissi. Dunque, 3-5-2 con Caprile tra i pali, pacchetto arretrato composto da Zé Pedro, Dossena e Mina più di Juan Rodriguez; in cabina di regia l'ex Gaetano coadiuvato da Deiola e Mazzitelli (in pole su Adopo), sugli esterni invece spazio a Zappa a destra con Palestra dirottato dall'altro lato. In attacco, dovrebbe essere proprio Folorunsho la spalla del centravanti Sebastiano Esposito, in vantaggio su Kilicsoy.

Amici di Tutto Napoli, benvenuti alla diretta testuale di Cagliari-Napoli! Il Napoli apre la trentesima giornata di Serie A sul campo del Cagliari, in una sfida che può pesare molto nella corsa alle prime quattro posizioni della classifica. All’Unipol Domus la squadra di Antonio Conte va a caccia della quarta vittoria consecutiva, con l’obiettivo di salire momentaneamente al secondo posto e mettere un altro mattone nella qualificazione alla prossima Champions League.