Cagliari-Napoli, le formazioni: ecco le scelte di Pisacane e Conte
Cagliari e Napoli aprono la trentesima giornata di Serie A in Sardegna, in una sfida che può pesare molto nella corsa alle prime quattro posizioni della classifica. All’Unipol Domus la squadra di Antonio Conte va a caccia della quarta vittoria consecutiva, con l’obiettivo di salire momentaneamente al secondo posto e mettere un altro mattone nella qualificazione alla prossima Champions League. Dall’altra parte però c’è un Cagliari in piena lotta per non retrocedere. La squadra di Fabio Pisacane ha bisogno di punti.
Sono note le formazioni ufficiali. In casa Napoli tornano tre dei Fab 4 di centrocampo, tutti dal primo minuto: Lobotka in mediana, McTominay e De Bruyne in trequarti dietro a Hojlund. In porta Milinkovic-Savic la spunta su Meret, sulla sinistra Gutierrez su Spinazzola. Di seguito i due schieramenti.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Rodriguez; Folorunsho, Seb. Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, McTominay; Højlund Allenatore: Antonio Conte
Serie A Enilive 2025-2026
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