Conte a Dazn: "Occhio a quelle dietro, ci giochiamo il posto Champions! Potevamo crollare..."

Conte a Dazn: "Occhio a quelle dietro, ci giochiamo il posto Champions! Potevamo crollare..."TuttoNapoli.net
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di Pierpaolo Matrone

L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Cagliari valevole per la 30^ giornata.

Il doppio play e i due trequartisti: cosa ti aspetti? "Stiamo giocando da tantissimo tempo col doppio play, da quando siamo passati al 3-4-2-1. Abbiamo dovuto adattare tanti giocatori, oggi abbiamo sia Lobotka che Gilmour e la voglia è di fare la partita e mettere qualità in campo".

Tra arrivare secondo e terzo quanto cambierebbe? "La cosa straordinaria in questi 7 mesi è stata rimanere sempre tra le prime in grandissima emergenza. Ci giochiamo un posto Champions, diventa importante e non è scontata per nessuno. C'è chi sta spingendo da dietro, dobbiamo fare grande attenzione e ottenere questo obiettivo che avrebbe grande importanza vista la stagione. C'è anche la Supercoppa: sarebbe perfetto per il Napoli vincere un trofeo e qualificarsi in Champions ogni anno".

Aver tenuto è un valore aggiunto. "Sicuramente, non dimentichiamo che il Napoli che arrivò decimo aveva Osimhen, Kvara e Zielinski. Noi questi giocatori li abbiamo venduti a botte di 80 milioni, per far capire quanto è difficile il campionato italiano. Non bisogna sottovalutare quanto stiamo facendo: saremmo potuti crollare e invece siamo lì a lottare. Non è scontato niente, mancano 9 partite e dobbiamo recuperare i giocatori".