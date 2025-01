Dorgu libera Garnacho, lo United ora ha la necessità di vendere: le ultime

Dorgu libera Garnacho. Così titola il Corriere dello Sport in edicola, che fa il punto sulla trattativa per l'argentino: "Manna, dicevamo, sta infilando un incontro dopo l’altro a Milano. Con l’entourage di Garnacho si ragiona sullo stipendio, intorno ai 4 milioni di euro tra base fissa e bonus (al Manchester guadagna 1,5 più bonus); con gli uomini che curano l’operazione, invece, si prova ancora a limare la distanza economica tra la richiesta dello United e la proposta: tra i 65 e i 60 milioni di euro contro 50 con i bonus.

I Red Devils, però, hanno completato un’operazione da 40 milioni complessivi con il Lecce per Dorgu, dicevamo, e hanno la necessità di vendere e incassare per uscire dalla morsa delle Profit and Sustainability Rules (le regole del Fairplay finanziario). Come a dire: Dorgu fa un assist al Napoli per Garnacho. Primo obiettivo, anche se molto complesso".