E adesso chi glielo dice a Stan e Juan?

“Punto! Due punti!! Ma si, fai vedere che abbondiamo. Abbondandis in abbondandum” direbbe il Principe della risata. Sì, perché prima di affrontare l’argomento bisogna fare una necessaria premessa: avere più opzioni non sarà mai un problema per Luciano Spalletti, tutt’altro. A tal proposito, lo stesso tecnico era stato chiaro nella conferenza stampa post Venezia: “Abbiamo giocato questa gara senza avere cambi in difesa. Si dice sempre siamo tanti, ma in realtà non siamo mai tanti”.

Fissato questo principio, si possono fare quattro chiacchiere su quelle che saranno le scelte per la sfida all’Inter per la quale, a meno di clamorose sorprese, dovrebbero tornare a disposizione Kalidou Koulibaly e Frank Anguissa dopo le fatiche in Coppa d’Africa. Come gestirà i loro ritorni Spalletti? A prendere i loro posti in queste settimane sono stati Juan Jesus e Stanislav Lobotka, sorprendenti per rendimento e per continuità delle loro prestazioni al punto da diventare dei veri e propri riferimenti per tutta la squadra.

Il difensore dal 4 dicembre non è stato risparmiato neanche per un minuto in campionato: ha giocato nove gare di fila tutte d’un fiato, senza mai mostrare segni di cedimento o almeno di stanchezza. Ha subito trovato grandi automatismi con il compagno di reparto Rrahmani ed in queste prime 5 gare del 2022 ha contribuito a tenere la porta inviolata già in 3 occasioni, nelle gare con Sampdoria, Bologna e Venezia.

Per il regista sono 6 le gare di fila giocate consecutivamente da titolare in campionato, con 4 vittorie 1 pareggio e 1 sconfitta (quella rocambolesca con lo Spezia senza subire tiri in porta). L’ex Celta Vigo ha dato una sterzata poderosa alla sua avventura in azzurro, dopo le delusioni di un Gattuso che non gli ha mai dato veramente la fiducia di cui evidentemente necessitava.

Cosa farà Spalletti all’Inter? Chi trova il coraggio di dire a questi due che devono accomodarsi in panchina e fare posto? Decisive saranno le valutazione che il tecnico farà nei primi allenamenti in cui ritroverà KK e Anguissa, ma non è da escludere nessuna ipotesi.

Juan Jesus, ad esempio, potrebbe entrare in ballottaggio con Mario Rui per un posto da terzino sinistro, anche per quelle che sono le caratteristiche dei nerazzurri. La fisicità e la velocità in progressione di Dumfries potrebbero indurre Spalletti a valutare anche l’ipotesi JJ.

In mediana, poi, tante le alternative e le soluzioni per contrastare un reparto che lì al centro può contare sul dinamismo di Brozovic e Barella e sulla qualità di Calhanoglu. Tra le tante possibilità, anche quella di uno spostamento di Zielinski sull’esterno, con l’avanzamento di Fabiàn nel ruolo di trequartista ed una coppia in mediana Lobotka-Anguissa. Non sarebbe poi così male…