È Lozano il motivo per cui Gattuso insiste su Milik

Gattuso insiste su Milik per preservare Lozano. Sembra una contraddizione, ma merita un approfondimento perchè altrimenti si rischia di restare solo sulla superficie della questione. È il tema che più accende le discussioni tra i tifosi: "Perchè fa giocare Milik così svogliato e non concede minuti a Lozano?" si chiedono in molti, commentando aspramente le scelte di Gattuso nelle ultime settimane con Mertens a mezzo servizio tra infortunio e squalifica.

L'attaccante polacco, al centro ormai di tante voci di mercato e prossimo all'addio dopo non aver trovato l'intesa per rinnovare il contratto in scadenza nel 2021, è apparso demotivato e scarico sul piano fisico e mentale. Le ultime uscite non sono state brillanti e lo stesso Gattuso ha enunciato tutta la sua delusione: "Mi aspettavo di più da Milik" afferma dopo il ko di San Siro, mostandosi piccato per l'atteggiamento del classe '94.

Perchè non far giocare Lozano, dunque? La risposta è nei primi 30 minuti della trasferta di Parma, quando Mertens era infortunato e Milik squalificato. Gattuso ha provato Lozano da centravanti, ma così come era accaduto con Ancelotti l'esperimento non ha portato i frutti sperati. Per un calciatore che ha già vissuto tante difficoltà in stagioni, sarebbe ancor più dannoso essere esposto ad ulteriori critiche giocando in un ruolo non suo. Non a caso Rino, già nel corso della gara del Tardini, era tornato sui propri passi ed aveva dirottato Hirving sulle corsie. Perchè l'acquisto più costoso della storia del Napoli va comunque tutelato, anche a costo di puntare su un giocatore ormai evidentemente demotivato.