Edo De Laurentiis: "Rispetto per i tifosi, bisogna onorare maglia e stipendio! Ricordo Montervino su un ritiro..."

Il vice presidente del Napoli, Edo De Laurentiis presente alla cena di presentazione della kermesse "4-4-2 La Fiera del Calcio" ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da TeleVomero durante la trasmissione "L'Infedele": "Servirebbero figure come Calaiò e Montervino negli spogliatoi del calcio italiano. Montervino è un uomo che tiene alla società, lo stipendio mensile va rispettato, va onorata la maglia e la città. Il tifoso viene allo stadio per il giocatore quindi ci vuole rispetto, rispetto e rispetto. Mi ricordo una chiamata di Montervino dove chiedeva a mio padre di tornare dalle proprie mogli dopo un ritiro di quattro settimane. Con il buon senso si ottiene tutto, bisogna rispettare il posto di lavoro, i ragazzi sono pur sempre dipendenti.



Salendo di categoria per un calciatore cambiano le abitudini? Loro, (riferendosi a Calaiò e Montervino) hanno molte più p***e, hanno affrontato campi durissimi e ne sono usciti fuori da grandi vincitori".