Elmas a Dazn: "Dobbiamo giocare ancora meglio che a Milano per portare i tre punti a casa"

Nel pre-partita di Napoli-Spezia, il centrocampista azzurro Eljif Elmas è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Spalletti ha detto di dover giocare stasera come a San Siro, e’ fattibile? No, non lo è. Dobbiamo giocare ancora più forte che a Milano. E’ una partita difficile e molto importante per noi. Dobbiamo vincere per portare questi tre punti a casa”.