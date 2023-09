"Esonero Garcia? ADL non paga due tecnici", ma il francese può "pagarlo" Spalletti

Si sta parlando da giorni del possibile esonero di Rudi Garcia qualora le cose non dovessero cambiare nel giro di pochi giorni

Si sta parlando da giorni del possibile esonero di Rudi Garcia qualora le cose non dovessero cambiare nel giro di pochi giorni. Le due gare contro Braga e Bologna sono in tal senso decisive. Per i bookmakers la quota dell'esonero del tecnico francese è crollata nel giro di pochi giorni. Molti tifosi sui social, dato che il dibattito è aperto, ricordano che difficilmente De Laurentiis pagherebbe due allenatori nello stesso momento (lo ha fatto anche in passato), eppure c'è un dettaglio che può fare la differenza. Anzi un doppio dettaglio.

Il primo è che in gioco c'è il Mondiale per Club nel 2025 e l'obiettivo di De Laurentiis quest'anno è conquistare un altro piazzamento Champions per parteciparvi (viceversa sarebbero diversi i milioni persi), il secondo è la penale di Spalletti ancora "in ballo". Se De Laurentiis riuscirà ad ottenere i 3 milioni - i legali sono a lavoro come dichiarò Spalletti - allora potrebbe essere indirettamente il ct della Nazionale a finanziare Garcia così da permettere a De Laurentiis di investire su un nuovo tecnico.