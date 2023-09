Napoli e Milan si giocano un posto al Mondiale per Club: gli incroci

Il percorso del Napoli in Champions appare meno complicato di quello del Milan

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il percorso del Napoli in Champions appare meno complicato di quello del Milan. Già perché le due squadre si giocheranno il secondo posto per il Mondiale del club 2025 (il primo è dell’Inter) un obiettivo importantissimo per il tesoro economico che rappresenta per un club. E il presidente azzurro, che tiene all’Europa più di ogni altra cosa, comincia a sognare una squadra sempre più protagonista in Europa e nel mondo. Garcia sta lavorando in questo senso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.