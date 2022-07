Fabian-Zielinski, 'no' al West Ham: le cifre dell'offerta. Assalto a Barak solo se uno dei due accetta

A scriverlo è il Corriere dello Sport, secondo cui però sia da parte dello spagnolo che del polacco sarebbe arrivare (almeno per il momento) un 'no'.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il West Ham vuole fare compere in casa Napoli e ha chiesto sia Fabian Ruiz che Piotr Zielinski. A scriverlo è il Corriere dello Sport, secondo cui però sia da parte dello spagnolo che del polacco sarebbe arrivare (almeno per il momento) un 'no'. Il quotidiano, ricordando che l'acquisto di Antonin Barak si farebbe solo nel caso in cui uno dei due partisse, si esprime così:

"Il West Ham, intanto, ha prima incassato il rifiuto di Fabian e poi s'è fiondato su Zielinski: l'offerta da 20 milioni è stata rifiutata dal Napoli. Valutazione: 40 milioni. Tra l'altro manca anche l'accordo con Piotr, però si continua a trattare".