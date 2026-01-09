Ultim'ora Ferguson se parte Lucca! Sky: oggi nuovi contatti con gli agenti! E la Roma...

Le strategie offensive del Napoli entrano nel vivo in questa fase di mercato. Con Lukaku sempre più vicino al rientro e Hojlund ormai una certezza nello scacchiere di Antonio Conte, il nodo principale riguarda il futuro di Lorenzo Lucca, considerato potenzialmente in uscita. In caso di partenza dell’ex Udinese, il club azzurro guarda con attenzione in casa Roma per completare il reparto avanzato. Il nome in cima alla lista è quello di Evan Ferguson, classe 2004, che finora non è riuscito a convincere pienamente Gasperini.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella giornata di oggi ci sono stati nuovi contatti tra il Napoli e l’entourage dell’attaccante irlandese. Tutto, però, resta legato alla decisione della Roma, chiamata a valutare un’eventuale risoluzione anticipata del prestito con il Brighton. La pista resta calda.