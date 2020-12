"Figli di putt**a, l'hanno lasciato morire": Maradona e l'accusa choc dello storico massaggiatore

Titola così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in merito alla morte di Diego Armando Maradona. In queste ore in Argentina si sta scatenando un acceso dibattito

Senza pace. Titola così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in merito alla morte di Diego Armando Maradona. In queste ore in Argentina si sta scatenando un acceso dibattito sui motivi della morte del Pibe de Oro, con tante testimonianze che sembrano evidenziare qualche anomalia nella gestione dei problemi di Diego. A tal proposito la rosea riporya le parole durissime di Galíndez, lo storico massaggiatore di Maradona. "Figli di puttana tutti: avvocati, medici, conoscenze. L’hanno lasciato morire, non mi permettevano di vederlo", piange su Radio Villa Trinidad l’uomo che, in omaggio all’amico, fece l’ultimo massaggio nella bara.