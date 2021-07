FOCUS TN - Ingaggi da ridurre? Un allarme strategico: il monte stipendi è più basso di quanto dice ADL

"Non è un problema di non essere andato in Champions, il problema è che siamo passati da 30mln di stipendi a 50, a 75, a 120 ed oggi a 156mln. E' ovvio che bisogna innanzitutto sanare questo problema, il Napoli spende cifre che non fattura e deve rivedere gli stipendi in base a ciò che guadagna". Aurelio De Laurentiis è stato chiaro nella conferenza stampa che a fine giugno ha interrotto un silenzio stampa lungo sei mesi, ma ha anche un po' esagerato. L'ha fatto volutamente, è probabile, vecchia volpe. Perché è vero che un ridimensionamento ci sarà, dovuto alla pandemia che porterà (quasi) tutti i club a rivedere le proprie spese, ma le parole del presidente, andando a guardare i numeri, suonano tanto come un allarme strategico.

MONTE INGAGGI PIU' BASSO - Il patron ha parlato di un monte ingaggi da 156 milioni di euro. Considerando tutti gli stipendi del Napoli, anche di quei calciatori rientrati dai prestiti e che probabilmente saranno ceduti (quindi a cui non saranno corrisposti emolumenti annuali, leggi Palmiero, Tutino, Machach), il monte ingaggi dovrebbe attestarsi sui 105 milioni di euro lordi (62,9 netti), giusto qualcosina in più. Certo, vanno considerati anche i contratti dei collaboratori di Luciano Spalletti, dei Primavera che stiamo vedendo nel ritiro di Dimaro, dello scouting. Ma di certo tutti insieme sono lontanissimi dai 43 milioni di disavanzo tra i numeri snocciolati da De Laurentiis e quelli a cui siamo giunti noi di Tuttonapoli.net in questo nostro focus. La situazione, dunque, non è così critica come sembra. Di seguito tutti i numeri nel dettaglio (tratti da Calcio e Finanza).

CALCIATORE STIPENDIO NETTO STIPENDIO LORDO

Kalidou Koulibaly 6 milioni 10,8 milioni

Lorenzo Insigne 4,6 milioni 8,28 milioni

Hirving Lozano 4,5 milioni 5,4 milioni*

Dries Mertens 4,5 milioni 8,1 milioni

Victor Osimhen 4,5 milioni 5,4 milioni*

Kostas Manolas 4 milioni 7,2 milioni

Piotr Zielinski 3,5 milioni 6,3 milioni

Diego Demme 2,5 milioni 3 milioni*

Faouzi Ghoulam 2,4 milioni 4,32 milioni

Giovanni Di Lorenzo 2,3 milioni 4,14 milioni

Matteo Politano 2,2 milioni 3,96 milioni

Mario Rui 2,1 milioni 3,78 milioni

Stanislav Lobotka 2 milioni 2,4 milioni*

Andrea Petagna 1,8 milioni 3,24 milioni

Amir Rrahmani 1,8 milioni 3,24 milioni

Eljif Elmas 1,5 milioni 2,7 milioni

Fabian Ruiz 1,5 milioni 2,7 milioni

David Ospina 1,4 milioni 2,52 milioni

Nikola Maksimovic 1,2 milioni 2,16 milioni

Alex Meret 1 milione 1,8 milioni

Adam Ounas 0,9 milioni 1,62 milioni

Kevin Malcuit 0,8 milioni 1,44 milioni

Luca Palmiero 0,78 milioni 1,4 milioni

Amato Ciciretti 0,7 milioni 1,26 milioni

Sebastiano Luperto 0,4 milioni 0,72 milioni

Gennaro Tutino 0,3 milioni 0,54 milioni

Nikita Contini 0,3 milioni 0,54 milioni

Zinedine Machach 0,3 milioni 0,54 milioni

Filippo Costa 0,18 milioni 0,32 milioni

Gianluca Gaetano 0,15 milioni 0,27 milioni

*stipendi lordi che beneficiano del Decreto Crescita

ALLENATORE STIPENDIO NETTO STIPENDIO LORDO

Luciano Spalletti 2,8 milioni 5,04 milioni

TOTALE SQUADRA:

Stipendio netto: 62,9 milioni

Stipendio lordo: 105,13 milioni