Formazione Napoli, Conte torna al 4-3-3: quattro cambi rispetto all'Inter, c'è Lang!

© foto di www.imagephotoagency.it
di Fabio Tarantino

Ufficiale la formazione del Napoli per la partita delle 18.30 contro il Lecce. Tante novità di formazione per Conte pensando anche al Como sabato. Si torna al 4-3-3 senza De Bruyne con in totale quattro cambi rispetto all'Inter e con la prima per Lang da titolare. Ecco le formazioni ufficiali:

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Berisha, Ramadani, Coulibaly; Banda, Camarda, Pierotti.
A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Tete Morente, Stulic, N'Dri, Helgason, Kouassi, Pierret, Kaba, Kovac, Maleh.
Allenatore: Di Francesco

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang. A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Neres, McTominay, Rrahmani, Hojlund, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Ambrosino. Allenatore: Conte